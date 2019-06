De Haro a las 15:30h: "Tenemos que hacer memoria agradecida de aquellos que lucharon contra el totalitarismo"

Tiempo de lectura: 2



En las últimas horas se ha rendido homenaje a los soldados que desembarcaron hacia Normandía hace 75 años. La foto del homenaje contrasta con lo que supuso aquel desembarco. En la foto del homenaje aparece Trump representando una posición absolutamente nacionalista y Theresa May respresentando un Reino Unido que se vuelve hacia sí mismo. Si fue posible ese Desembarco en Normandía hace 75 años fue porque el nacionalismo no era la regla, es decir, la gran operación que permitió empezar a liderar Europa estaba formada por un ejército de soldados estadounidenses, franceses, canadienses, voluntarios de otros países, etc. Se utilizó mucho el espionaje para hacer creer a los alemanes que se iba a desembarcar en otro sitio y no en las costas normandas. Se consiguió comenzar a vencer la guerra en Europa, obligar a Hitler a ir retirándose. Ya digo que 75 años después, los cementerios donde yacen los chicos, porque tenían la edad que ahora tienen nuestros hijos, eran chavales que se enfrentaban al potentísimo ejército alemán para luchar por Europa. Muchos dejaron sus vida por la libertad en esas playas. En este 75 aniversario podemos hacer memoria agradecida de aquellos que lucharon contra el totalitarismo. No es menor el reto 75 años después. La libertad siempre tiene que ser conquistada y siempre está amenazante un nacionalismo que nos impide hacer cosas juntos que son importantes para Europa y para el resto del mundo.

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android