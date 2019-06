De Haro a las 15:30h: "Tump piensa en una relación conflictiva entre EEUU y Europa"

Tiempo de lectura: 2



Imagínate que te invito a cenar a casa y que cuando estás en el ascensor te mando un tweet diciendo que eres “el tío más tonto del mundo”. Algo parecido ha hecho Trump con el alcalde de Londres, pero le ha llamado perdedor, el peor insulto que hay para los estadounidenses. En el mundo estadounidense el éxito es un gran atributo y si no eres un “loser”. Hay que decir que el alcalde de Londres le había dicho previamente “fascista”. Este es el nivel en el que estamos. La cosa sigue, porque a la cena de Estado que hay esta noche convocada no van a asistir los laboristas. En medio de tanto lío tonto de insultos se pierde lo que realmente está en juego, que es la naturaleza del vínculo transatlántico. Trump se ha metido en la política interna del Reino Unido apostando por Boris Johnson como sustituto de Theresa May, el más radical de los partidarios del Brexit, con lo cual es un desastre para todos. Trump quiere establecer un vínculo atlántico con el Reino Unido que lo rompa definitivamente. El Reino Unido siempre ha sido el puente entre EEUU y la Europa Continental con diferencias, con acercamientos y ese vínculo ha tenido sus más y sus menos. El problema de ahora serio es que Trump piensa en una relación entre EEUU y Europa conflictiva, ahí está la cuestión de la política europea de defensa y Trump está de los nervios. Reino Unido tiene que decidir qué hace, porque si se pone absolutamente del lado de EEUU en esta política agresiva hacia Europa no le irá muy bien. Más bien le conviene ser puente en medio del asunto. El nivel es patético.

