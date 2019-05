De Haro a las 15:30h: "La Iglesia hace una aportación muy relevante a la vida social"

Tiempo de lectura: 2



Esta mañana se ha presentado en Madrid la Memoria Anual de las Actividades de la Iglesia Católica en España. Es un trabajo exhaustivo que viene haciendo desde hace ya algunos años. No solo se refleja qué dinero mueve la Iglesia y qué hace con ese dinero, que ya es importante, porque es un ejercicio de transparencia, sino que esta memoria se ha convertido un auténtico retrato de la vida de Iglesia en España. En la cuestión económica es llamativo que lo que recibe la Iglesia por la X de la Declaración de la Renta, eso significa solo el 25% el resto de las actividades se completa con donativos. No es solo un retraso o ejercicio de transparencia de qué dinero entra sino sobre todo de la actividad de una realidad que aporta mucho a la vida social española. La radiografía que ha hecho este año esta memoria destaca el protagonismo de los laicos, es decir, que la Iglesia es una cosa de familias, de fieles de las parroquias. Luego, también se destaca que las actividades están en muchos casos relacionadas en lugares donde es difícil estar, es decir, gente que lo pasa mal. La actividad que sale reflejada en esta memoria es portentosa. El dato de Manos Unidas es que mantiene en todo el mundo 895 proyectos. Una presencia intensa en las periferias acompañando a gente que en muchos casos estaría sola, no tendría ayuda y eso es importante. Visto desde fuera, desde un punto de vista laico, hay que reconocer que la Iglesia hace una aportación relevante a la vida social, pero no solo en lo social, de los más desfavorecidos. También hay una importante actividad en la educación. Hay chicos que van a esos centros porque quieren. Solo la lectura del índice refleja que la Iglesia no está metida en la sacristía, sino con las manos muy metidas en la masa. Una masa en la que muchas veces nadie quiere estar.

