De Haro a las 15:30h: "No es conveniente que Netanyahu siga al frente de Israel"

Hay un punto en el planeta que es decisivo. El Estado de Israel es decisivo para lo que sucede en Oriente Próximo y para lo que sucede no solo en Oriente Próximo. Lo último en Israel es que se van a repetir las elecciones. Esto es una noticia mala y buena. Parto de una premisa y explico por qué es buena y mala. La premisa es que no es bueno que Netanyahu siga al frente del Gobierno de Israel. Lleva mucho tiempo, ha aparcado cualquier proceso de paz, apoya a los colonos en la ocupación de un territorio que no pertenece a Israel y al hacer esta crítica que nadie me diga anti-judío. La política de ocupación que está haciendo este presidente es mala. ¿Por qué la noticia es mala? Se han vuelto a convocar elecciones para septiembre para que éste gane tiempo. Si hay otro resultado a lo mejor hay otro resultado a lo mejor sale del poder y eso sería bueno porque está condicionado por una minoría ortodoxa que exige una política nada conveniente para el país, la región, el mundo. Lo que se ha inventado Trump del proceso de paz a cambio de dinero no va a ningún sitio.

