De Haro a las 15:30h: "Pasamos 167 días al año mirando pantallas de algún dispositivo"

Tiempo de lectura: 2



Ha quedado absolutamente confirmado. Estamos enfermos de “pantallitis”. Hoy se ha publicado un estudio que dice que “2 de cada 3 españoles miran el móvil mientras están en el baño”. Eso significa que estamos enfermos de “pantallitis” y que además tenemos una gran capacidad. Hay otros datos menos cómicos. “Los niños que tienen de 9 a 11 años están tres horas viendo pantallas” y yo creo que la mayoría de los padres no tienen ni idea de lo que ven los niños en la pantalla. En total son 167 días lo que pasamos al año mirando pantallas de algún dispositivo y hay nada más y nada menos que un 65% que nada más levantarse lo que hace es mirar el móvil y un 63% lo mira antes de acostarse. La tecnología es estupenda, es decir, los que empezamos con máquinas de escribir seguimos alucinando con Internet, porque en el móvil tenemos un potentísimo ordenador, pero la pantalla produce una mutación antropológica en la capacidad de percepción. Hay cada vez más gente para empezar y acabar una página y haberla leído entera sin haber leído la pantalla. Yo confieso que mi capacidad de concentración cada vez es menor y lo de hacer dos cosas a la vez cada vez me parece más complicado. Sin mirar el móvil tengo que mirar tres veces la misma linea, si miro el móvil no me entero. Hay que reflexionar sobre esto.

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android