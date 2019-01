De Haro a las 15:00h: "Los independentistas argumentan que cortar la vía del AVE es libertad de expresión"

Tiempo de lectura: 2



Se cumplen 100 horas de la caída de Julen al pozo de Totalan. Se trabaja en este momento en excavar dos túneles, uno vertical y otro horizontal. Se tardará en excavarlos. Desde el domingo, un equipo de bomberos, guardias civiles y voluntarios trabajan sin descanso. No hay horas en el día y en la noche para el descanso. Dedican lo mejor que tienen de sí mismos. No hay sueldo que pague esa dedicación. Pero es que esto no va de sueldo, cuando hay alguien con necesidad, en este caso Julen y su familia, se da todo. Lo normal es sentir el sufrimiento ajeno como propio y socorrer. Aquí en Madrid, esta mañana se ha celebrado, una reunión entre la vicepresidenta Carmen Clavo y el viceptresidente de la Generalitat, Pere Aragones. A la reunión ha asistido también la portavoz Elsa Artadi. Ha sido una reunión que da continuidad al encuentro de Torra con Sánchez, el del 20 de diciembre, en el que Torra pidió el referéndum de autodeterminación con observadores internacionales. Ha habido un comunicado. Los independentistas han llegado muy indignados al encuentro en Moncloa, indignados otra vez porque consideran que la polícia vulneró derechos fundamentales al detener a once personas, entre ellos varios alcaldes de la CUP y el sobrino de Torra por ocupar las vías del AVE el pasado 1 de octubre. La Generalitat dice que puede haber una detención ilegal y que se ha atentado contra la libertad de expresión. Los detenidos ya están en libertad y el Tribunal Superior de Justicia ha informado que no había orden judicial pero que el juez estaba al tanto porque se estaba realizando una labor de identificación. El ministro del interior ha asegurado que se ha cumplido con lo establece la ley. La Generalitat de los independentistas, con los que se reúne Sánchez, argumenta que cortar la vía del AVE es libertad de expresión. Una vez más se pone de manifesto en los razonamientos y en la actuación del independentismo su poca cultura democrática que confunde libertad con alteración del orden público. El sobrino de Torra fue detenido mientras su tío acaba este jueves un viaje a Estados Unidos en busca de apoyo internacional al proceso secesionista. Un viaje que ha sido todo un desastre. Solo ha conseguido colocarle el mensaje a los ya convencidos. En uno de sus conferencias, el cónsul general en San Francisco, Diego Muñiz, recordó a los asistentes que Torra está vulnerando la Constitución. Es alucinante que Torra siga intentado conseguir, año y medio después, un apoyo internacional al independentismo que nunca ha llegado. Este Torra, estos secesionistas que confunden la libertad de expresión con desorden público, es con los que Sánchez negocia los presupuestos.