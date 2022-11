La Foto: Todos los viejos esperan la lluvia

La foto que me ha llamado la atención es una antigua foto en blanco y negro de dos viejos campesinos, hombre y mujer. Ella con un gorrito en forma de campana, con la piel blanca. El con un sombrero de vaquero, una camisa gris, la cara sin afeitar, y una barba rala. Los dos ancianos, abuelos sin nietos, abren la boca y fruñen el ceño, miran algo que les sorprende, que les extraña. El anciano piensa: aquí estoy, son un hombre viejo en un mes seco y espero la lluvia. La anciana piensa: aquí estoy son una vieja en un mes seco y espero la lluvia. El anciano y la anciana piensan que no tienen grandes méritos que exhibir: no han tenido prole, no no han recogido arroz con los pies húmedos durante horas, no han pasado hambre, no han estado bajo el asedio y los bombardeos como los ucranianos. Pero ahora esperan la lluvia. Todos los viejos esperan la lluvia, una lluvia lenta y generosa que vuelva los prados verdes, que prepare la tierra para un mes de mayo lleno de amapolas. Todos los viejos esperan la lluvia aunque cuando llegue, cuando esté a punto de llegar, les duelan los huesos. Esperan la lluvia porque viven en un mes seco, con un suelo agrietado, con el ganado balando de forma dramática, mugiendo sin parar, resoplando porque la pila del abrevadero está vacía. Todos los viejos, más feos o más guapos, esperan que en las torrenteras suene un agua nueva, que canten las fuentecillas, que corran los ríos aunque vayan al mar. Porque las torrenteras, las fuentecillas y los ríos dejan una tierra fértil donde vuelve a asomarse la vida. Todos somos hombres viejos, estamos aquí, en un mes seco, esperando la lluvia.