La Foto: El sol como una caricia tierna

La foto que me ha llamado la atención está tomada al borde del Mediterráneo, en una terraza. Un columpio sencillo, una tablita atada con unas cuerdas, cuelga de la rama de un pino. El pino, retorcido en el tronco, se abre en una copa desordenada de tantos vientos. Ahora no sopla ni el del norte, ni el de levante, ni el del sur. Y el árbol dibuja una sombra elegante en la azotea, y el arullo de una tortola llama a su compañera, y un cormorán cruza muy cerca con su flecha de luto, y lejos se oye el rumor de unas niñas que cantan jugando a la goma, y un jazmin cercano que no está retratado llena el aire de una seducción dulce, elegante y en lucha con un galán de noche, y el olor tramposo de la resina y el infantil de la labanda, y la luz es brillante pero solo lo justo, lo justo para que las cosas sean nuevas, como el primer día, como la primera mañana del primer día, la luz en la chumbera y en sus grandes orejas, la luz en la camisa blanca tendida, la luz, la luz, y el azul de la bahía, azul sobrante del paraíso, y el verde del pino, el azul y el verde, la luz sobre una casa con naya recien blanqueada, y la sal en los labios y en la piel después del baño, y el sol preciso, sin molestar, el sol como una caricia tierna y a lo lejos las suaves colinas tapizadas de mirto. Las cosas, las cosas en equilibrio, misteriosas en su belleza. La luz, el mirto, el pino, el jazmín y el galán de noche no saben decirse, no saben pensarse, tampoco la chumbera, no saben que han sido retratadas. La luz, el mirto, el pino, el jazmín y el galán de noche están esperando que digamos su nombre, que cantemos su belleza, nos esperan para ser agradecidos.