La Foto: "Siempre es necesario que arda algo, que se acelere el curso de la historia"

En la foto que me ha llamado hoy la atención una docena de hombres y dos mujeres han desenfundado sus teléfonos. Forman un pequeño coro que no canta. Uno se agacha, otro se pone de puntillas para que no le tapen, la mayoría está muy concentrada en que el retrato esté centrado y capte bien el instante. Consideran imprescindible que el momento no se olvide. Emocionados disparan una y otra vez sus móviles hacia una pequeña candela con llamas que parecen culebras de oro. La lumbre muy vaporosa, con poca sustancia, sin ascua alguna. Fuego de un momento, de prender con un mixto una macha de alcohol o de gasolina. De momento no hay incendio. Da la sensación que los improvisados fotógrafos adoran con sus mágicos cacharros al divino vulcano, al dios fuego. Le rinden tributo porque da calor, porque ilumina de noche, porque siempre se puede hacer una barbacoa, o una paella. Pero sobre todo adoran en el fuego su acierto, destreza y prontitud en devastar todo lo que se le ponga por delante. Siempre es necesario que arda algo, que se acelere el curso de la historia, que lo que el tiempo va a acrisolar se funda antes. El culto al fuego, el “cuanto peor mejor”, el pensamiento de que el mal trae el bien lo alimenta una oscura desconfianza en el tiempo. ¡Qué arda Troya¡ ¡Que urgencias¡ Los días, los años, la vida ya se ocupan de quemar lo que sobra. Sobre los rastrojos de los incendios no hay ni casa ni morada que no se convierta en leña seca.