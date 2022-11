La Foto: La sensación de que el tiempo se acaba

La foto que me ha llamado la atención es de Andres Kertesz, un auténtico clásico. El retrato en blanco y negro. Un joven con traje, chaleco y corbata sostiene un pequeño libro entre sus manos. El joven está absorto en la lectura, absolutamente concentrado. Tiene sobre sus hombros, detrás de su cuello, un inmenso gato oscuro que parece una sombra. El gato se llama ignorancia. Y el protagonista de la foto lo lleva encima de la mañana a la noche. Ahora, a nosotros, gentes del siglo XXI nos parece que ya no tenemos el gato negro sobre nuestros hombros. Nos parece que el gato llamado ignorancia escapó hace tiempo. Pero es solo una apariencia. Tenemos más conocimiento, mucho más conocimiento, muchos más datos, muchas más fotos, muchas más letras, pero mira por donde , a pesar de tanto conocimiento, el gato ha crecido. Tantos datos alimentan al gato. Todo nuestro conocimiento nos acerca a una gran ignorancia, una ignorancia felina. Tenemos también más vida las gentes de este siglo XXI, morimos más tarde, llegamos a los 90 años, trabajamos menos, tenemos el finde libre. Tenemos un trabajo incesante, un ocio incesante, y de pronto, una mañana de un día en blanco y negro nos levantamos con una sensación extraña, la sensación de que el tiempo se acaba, la sensación de que estamos perdiendo la vida viviendo. ¿Dónde se ha ido esa vida que ya hemos vivido? El gato gris de la ignorancia, entre tanto, se lame los morros. Ya no leemos libros, todo está en el movil, pero la sensación de estar perdiendo la vida viviendo es un sentimiento gatuno que se nos ha metido muy dentro.