La foto: "Un segundo, un instante de reposo aunque sea en fugaz equilibrio"

La foto que me ha llamado hoy la atención es una foto en blanco y negro del estadounidense Richard Sandler. Está tomada en el metro a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. La luz artificial forma una bóveda en el techo del vagón y se fuga hacia el fondo dándole profundidad a la imagen. Hora punta en el metro, hora de cansancio por la que vendrá o por lo que se ha ido. Los olores habituales: el olor a metal antiguo del coche, el olor a perfume barato, la sospecha de que alguien no se ha duchado. La multitud de rostros desconocidos absorto cada uno en su mundo. El sonido esforzado de las ruedas de acero, la inclinación ligera en las curvas, las puertas abriéndose una y otra vez en estaciones con más caras anónimas, cada una con una historia no contada. Los anuncios fugaces que se marchan corriendo, los avisos de una voz metálica para que nadie meta el pie entre coche y anden. Hora punta en el metro. Un joven con corbata y chaqueta mira entre preocupado y sorprendido a otro joven con chaqueta y corbata. El segundo joven que tiene el pelo muy negro y un poco rizado, que tiene iluminada la frente y en sombra el cuelo, el segundo joven ha echado su cabeza ligeramente hacia atrás y ha apoyado la barbilla, los labios y la nariz en la barra a la que normalmente se agarra para no caerse con las curvas o con los frenazos. Un segundo, un instante de reposo aunque sea en fugaz equilibrio. Un momento en el que no tener razón ni noticia de cosa alguna. Remedio breve para una fatiga que no es ni por mucho ejercicio ni por flojedad de los nervios, fatiga de no estar contento.