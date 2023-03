La foto: "Salen de los fríos números de las tablas de multiplicar"

La foto que me ha llamado hoy la atención es del gran Robert Doisneau. Ha habido una exposición con parte de su obra en Barcelona. Se trata de un retrato con mucha profundidad de una calle sin coches. La calzada vacía traza una gran pista que se pierde bajo edificios remotos. Por la acera de la izquierda andan personas serias que van y vienen de recados importantes. En la acera derecha serpentea una fila de niños que acaban de salir del colegio. Un grupo de madres está muy pendientes de que los críos vayan pegados a la pared de la escuela para que no corran riesgo alguno. Salen como una mano de vaquillas encerradas después de tantas tablas de multiplicar y de la clase de historia con la señora aquella que decía que si los pobres no tenían pan que comieran pasteles. Los chicos llevan el pelo corto, jersey de lana en blanco y negro. Y se ríen divertidos, algunos abren la boca con admiración, otros miran desafiantes. Junto al colegio hay una señal con un triángulo en el que se pasean las siluetas de un padre y de una hija. Los colegiales no saben que ese poste de metal sirve para avisar a los conductores de que entra en zona escolar y que de deben ser precavidos. El que no ha sido nada precavido ha sido uno de los estudiantes. Con sus pantalones cortes ha trepado y ha conseguido llegar al triángulo de la señal. La hazaña le ilumina la cara. Y todos sus compañeros le jalean. El niño de la foto no habría tenido ni la decisión, ni la fuerza, ni la energía suficiente para encaramarse tan alto si hubiese estado solo. Le han aupado los compañeros necesitados de un mundo más divertido, más hermoso que el de las fríos números de las tablas de multiplicar.