La Foto: "Sabe que el balón, el mundo, no puede volver a ser como era después de haber sufrido daños"

La foto que me ha llamado la atención está tomada en el Cairo. Es una foto que huele a la carbonilla de los coches, al polvo del desierto cercano, a la basura sin recoger, a la carne de cordero de los mercados al aire libre, al aceite con el que se fríe el falafel. Es una foto que huele a la capital de Egipto en un callejón estrecho. Las baldosas de la acera, que en un día lejano mando poner un reformador municipal, ahora están rotas , casi descompuestas En el centro de la imagen un curioso negocio. En un estrechísimo local, no tendrá más de dos metros de anchura se amontonan balones. Balones pinchados, rajados, reventados. Las pelotas, blancas y negras, amarillas, rojas, llegan hasta el techo, algunas son ya un cuero sin forma, desinflado por tanta patada. Los esféricos se desbordan y llegan a la calle donde reposan junto a un generador y de cartones de huevos. En un rincón del minúsculo taller trabaja Mustafa alumbrado por un tubo florescente. Mostafa se levanta con la escandelera de las mezquitas llamando a la oración antes de que haya amanecido. Se bebe, más bien mastica un café turco, se ata el mandil, se sienta en una silla que tiene la forma de su cuerpo y se pone a la tarea. Repara, da forma, compone, enmienda menoscabos y hechuras, recose, une y junta pedazos, da puntadas, cose y recose las bolas. El mundo también es esférico. Para recomponer hacen falta habilidad, destreza, mucha ciencia, buenas dosis de ingenio y saber tolerar los infortunios que irritan. Mostafa tiene todo eso. Sabe que el balón, el mundo, no puede volver a ser como era después de haber sufrido daños y menoscabos. Su oficio en realidad es hacer cueros nuevos con paños viejos.