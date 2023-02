La foto: “Al que sufre conviene darle amparo y al samaritano le conviene prestarlo”

La foto que me ha llamado la atención viene hoy del norte de Siria. Lo que parecía solido yace convertido en un amasijo de hierros y escombros. El hormigón no ha resistido los temblores. El cemento y la arena se han convertido en piedras de muy variados tamaños. Una gran placa de concreto permanece entera. Se ha formado un hueco entre el suelo y la losa. El derrumbe no lo ha aplastado todo. En torno a esa cavidad se arremolinan en cuclillas cinco hombres: un bombero y cuatro vecinos. Todos con las ropas cubiertas de polvo, todos atentos como queriendo escuchar una llamada, un llanto, una señal anunciando que bajo las ruinas hay alguien vivo que espera auxilio. El bombero y los vecinos no pueden mover la piedra enorme, no pueden usar mas que sus manos y un par de palas. Pero todavía no han pensado cómo podrán socorrer, ayudar y remediar la agonía de quien está sepultado. Lo primero ha sido correr, agacharse. Han dejado lo que estaban haciendo y con ímpetu se han lanzado hacia el lugar de la desdicha, empujados por una fuerza extraña quieren ayudar con lo que sea, con sus fuerzas limitadas, con su consuelo, con sus oraciones. No se han dado cuenta de las prisas con las que han acudido. El pronto no se piensa. Pero ahora sí, ahora sí se dan cuenta de lo que les ha pasado: no podían quedarse quietos, que lo natural es llegar cuanto antes y agacharse para prestar auxilio. Hubiera habido mil pretextos para no hacerlo: ya tienen bastante con sobreponerse al susto. Pero no hubiera sido justo, no hubiera sido justo con ellos mismos, no hubiera sido humano. Al que sufre conviene darle amparo y al samaritano le conviene prestarlo.