La foto: “Porque sí. Porque necesitaba ayuda”

La foto que me ha llamado la atención llega hoy de la India. Cuatro jovenes policias forman en alguna parada con otros uniformados. Las chicas de la foto gastan un uniforme algo ridículo, seguramente de la época colonial. La cabeza cubierta con una boina azul, el pelo recogido, camisa de manga corta y pantalones de color caquí que acaban por debajo de la rodilla, cuatro dedos por debajo de la rodilla. Ni son pantalones largos cortos, ni pantalones cortes largos. El final de la pierna está cubierta con una polaina blanca. También son blancos los guantes. Las chicas están ya en posición de firmes. Pero a una de ellas el tiempo se le ha echado encima, o la taquilla no le cerraba bien, o ha tenido que ir al baño, o le ha entrado una llamada urgente que le ha contado que la salud de su abuela empeora. El caso es con las prisas se ha puesto en la fila para el orden cerrado sin terminar de abrocharse el último botón de la polaina. Una buena policia no descuida nunca ni el traje de gala ni el de faena. Y ella tiene el último botón de la polaina desabrochado. Una compañera se agacha porque le da la gana, porque ve la angustía en la cara de la chica a la que el tiempo se le ha echado encima. La compañera se agacha y se sienta sobre su propio talón y se el guante de la mano derecha. Con la mano izquierda sujeta el ojal, con la que está desnuda coge el botón. La compañera ensarta el botón en el ojal con un gesto delicado, preciso, lleno de ternura castrense. La compañera socorre, presta auxilio y alivio a la chica a la que el tiempo se le ha echado encima. Porque sí. Porque necesitaba ayuda.