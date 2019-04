La foto: "El político, como todos nosotros, hace tiempo que se alejó de la concreción de los sentidos"

Tiempo de lectura: 2



"La foto de cierre que me ha llamado la atención la publica El País. Es la imagen de un conocido líder europeo que visita una isla del Mediterraneo. El político atiende las explicaciones de un lugareño, un hombre rollizo, de cara roja que explica con entusiasmo las excelencias de los productos de la tierra. Esta en una sala donde cuelgan gordos salchichones. Mirando la foto casi se puede oler el ahumado de madera de castaño que se utiliza para curarlos, que es aroma de bosque en otoñó, de hojas húmedas en el suelo, con unos toques algo agrios. Cuelgan los salchicones como joyas de unos ganchos muy ordenados.

Y el político toma uno con su mano derecha, lo coge con mimo, con el mimo y la delicadeza que requeriría la mejilla de una mozuela, o un visillo de palacio. Y el líder mira el salchichón y en su cara parece que hay la misma atención que pondría en mirar el rostro de una amante, un cuadro de Picasso o una perla gigante. Pero el fotografiado no huele ni el bosque en otoñó, ni la madera de cerezo, ni el ligero toque de pimienta, ni escucha la explicación del paisano que le habla de los trabajos y de los días, ni tampoco ve el rojo con manchas verdes que tiene entre sus manos, tampoco siente el tacto levemente rugoso de la tripa del salchichón. El político solo ve, huele, y escucha la fotografía que reproduce el diario. El político, como todos nosotros, hace tiempo que se alejó de la concreción de los sentidos, del golpe de las cosas, el político, como todos nosotros, ya no se siente en las cosas, se siente en cuanto que fotografiado. No tiene la culpa, el político pertenece, como todos nosotros, a otra especie, a una especie que dejó de tener el vinculo sencillo, inmediato, con los salchichones, con los bosques en primavera, con las cosas. El político, como todos nosotros, solo tiene sentidos para hacer consideraciones, abstracciones, representaciones, para ser él representado, fotografiado. El político y nosotros somo una especie desterrada de ese vínculo inmediato, directo, que unía a nuestros padres con los salchichones, con la madera de cerezo o de olivo, por eso andamos perdidos".