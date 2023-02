La foto: “El pájaro canta como si no hubiera ni guerra ni terremotos”

La foto que me ha llamado la atención es de un edificio sin piel, sin entrañas. Solo queda del bloque el esqueleto de hormigón. Y parece un panal con seis grandes celdas. Seis grandes celdas, seis salones al descubierto. Las paredes que daban a la calle han desaparecido. El viento va y viene sin pedir permiso, sin licencia ni autorización. En una de las saletas hay un tendal de plástico extendido pero no hay ni seda, ni lana ni lino puesto a secar. En la celda de al lado siete vecinos se han sentado a charlar como si su casa no amenazara ruina. Son siete vecinos de la misma familia que escuchan a la abuela. La abuela va de negro y se cubre con un pañuelo. De negro por los difuntos antiguos y por los difuntos nuevos, de negro por si acaso. Escuchan a la abuela dos varones en vaqueros. Uno sentado en una silla amarilla y otro en una saco de yeso. Escuchan a la abuela de negro cuatro chiquillos crecidos. La familia se reúne en torno a una jaula grande que sirve de mesilla para dejar las tazas de café. La jaula tiene dentro un canario o un periquito. El pájaro canta como si no hubiera ni guerra ni terremotos. Y la abuela cuenta que no es la primera vez, que ya pasó hace muchos años , que entonces se llevaron presos a muchos, que se tuvieron que quedar años en un país extraño y que no querían olvidarse ni de la tierra, ni de la iglesia, ni de la mezquita ni de su rey. Cuenta la abuela que se quedaron sin nada. Y que fue entonces cuando se dieron cuenta de que había noche para dormir y día para trabajar, verano para recoger la siega e invierno para quemar leña, que había sol y que había luna, que todo estaba en orden hasta que llegaba una guerra, un terremoto, una peste, una desgracia. Cuenta la abuela