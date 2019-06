La foto: "Un padre que sabe que más tarde o más temprano soltará la mano de su hijo"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario El País. La instantánea está tomada en una calle de una ciudad de África. La luz es intensa, al fondo una fachada tachonada de maquinas de aire acondicionado. A la derecha una hilera de palmeras, grandes, vigorosas, memoria del paraíso. A la izquierda un árbol grande se desparrama generoso y sin orden. La calle, sin aceras, esta cortada por una barricada en germen: piedras y trastos se amontonan sobre un asfalto gastado. Dos motocarros han quedado abandonados, el uno negro, el otro rojo. Abejorros aparcados, silenciado su habitual petardeo. A unos metros de la barricada camina muy derecho un hombre con chilaba y sandalias, el sol le castiga el rostro pero parece acostumbrado. En la mano derecha del personaje alto y fornido está la mano de un chico que anda a su lado, mochila al hombro. Arrancan los dos el paso del mismo modo, y a lo lejos se le adivinan unos rasgos muy similares. Caminan, juntos de la mano, padre e hijo por una carretera cortada, por un camino que rehacen. El padre sabe que más tarde o más temprano la mano del hijo que sostiene se soltará, y que el hijo caminará solo, y que el hijo buscará sus propios senderos, siempre tiene que ser así, es necesario que sea así, si no le sueltas la mano al hijo no aprende a andar y a veces los caminos dan muchas vueltas. Casi nunca escogen los hijos el camino más rápido, a veces el camino deja heridas, y se dan muchas vueltas y revueltas, no puede ser de otro modo, piensa el padre. Al padre le gusta sentir la mano del hijo en su mano pero también le gusta saber que el hijo se soltará, no puedo ser de otro modo. El hijo tiene que andar sus caminos. Pero como la palmera no puede crecer sin dar memoria del paraíso, y el árbol no puede crecer sin desparramarse pródigo en su sombra, el hijo, ande el camino que ande no puede dejar de ser hijo, no puede dejar de llevar los andares aprendidos, y el padre lo sabe y el padre está tranquilo. El padre estrecha la mano y despide al hijo, estrecha la mano y recibe al hijo.