La Foto: "El padre y la madre buscaban a alguien que les dejara tranquilos, que decidiera por ellos"

La foto que me ha llamado la atención hoy está tomada muy cerca del mar. En la parte alta de unos acantilados de roca desnuda, entre gris y roja. El día está encapotado. El cielo cubierto por nubes de ceniza muy negra, como si estuviese a punto de estallar una tormenta de tinta. El cielo cerrado deja sin luz a unas colinas escarpadas. Debajo de la piedra caliza se alzan viejas, muy viejas, columnas dóricas que ya no sujetan más que la memoria. Entre las excavaciones de la antigua via sacra, camina una familia. La madre rubia y con un chubasquero amarillo. El niño con un plumas azul molesto y el padre, más discreto, de oscuro. Vienen de consultar el oráculo. La pitonisa, mientras mascaba hojas de laurel, ha respondido de aquella manera a las preguntas de la madre y del padre. La pitonisa estaba algo cansada por los esfuerzos de los últimos 25 siglos. El padre y la madre tienen que tomar una decisión difícil y les da miedo equivocarse, y les da miedo quedar sepultados dentro de unos meses o de unos años por un cerro de reproches, de quejas, de lamentos. Ya están escuchando el coro de sus propias acusaciones por haber errado. El padre y la madre buscaban a alguien que les dejara tranquilos, que decidiera por ellos. Alguien que adelantara el futuro, alguien a quien cobrarle la póliza si se producía un accidente. Las cosas importantes son demasiado importantes pensaban el padre y la madre para tomar una libre decisión. Esperaban conocer el futuro. Pero no se llevan hay más noticias del futuro que las que trae el presente. No hay más noticias que las del instante, este instante en el que se cierran sus impermeables, en el que les asalta un hambre insistente. La pitonisa les ha defraudado, ha respondido con palabras que pueden interpretarse de muchas maneras, la pitonisa ha revelado tanto ha velado.