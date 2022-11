La Foto: El otoño dura lo que tarda en llegar el invierno

La foto que me ha llamado la atención está tomada en verano. Como dice Sabina el verano acabó y el otoño dura lo que tarda en llegar el invierno. La luz del estío se filtra a través de unos árboles que no se ven y juega con el agua de una charca estancada, y con un prado verde. Entre el agua detenida y la campa, una valla de madera y hierbas altas, sin segar. Entre la valla, la charca y las hierbas juegan un niño y una niña, los dos rubios. El niño sin camiseta y con pantalones cortos. La niña con un traje de baño rojo. Están concentrados delante de un lebrillo y de una cazuelilla de plástico. Los niños cazan o pescan renacuajos, caballitos, zapateros, escribanos. También tritones y salamandras si se tercian. Los dos están absortos, arrebatados, pasmados ante su aventura. Pasmados como un enamorado delante de un reloj de estación, como un conductor recién estrenado delante de una multa. Maravillas de una charca salvaje en el tiempo casi infinito de un verano infantil, cuando el resentimiento, el cansancio, la resignación y el deseo de dormir todavía no tienen nombre. Cuando no es necesario congelar instantes en la cárcel de la melancolía. Los niños son pura sorpresa, asombro sin freno ante los bichos que nadan y se mueven de un lado para otro. Hay bichos vivos, pilones llenos, hay hierbas altas, hierbas bajas, espigas silvestres, hay sol y sombra, hace el calor justo para no estar vestido, hay la luz justa para verlo todo, hay la tierra justa, el aire justo y luego habrá luna y macarrones con chorizo en su punto justo para cenar. Asombro ante un mundo que podría no existir, por un mundo justo en la mirada justa, desbordada, de dos niños.