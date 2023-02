La foto: “ La niña ha vivido en las tinieblas más despiadadas hasta que oyó la voz de su padre”

En la foto que me ha llamado la atención la protagonista en una niña turca. Delante de la niña un muro derribado, con los hierros que lo sujetaron al aire como los huesos de un animal prehistórico. Detrás de la niña un muro desollado, el enlucido desconchado. Un bombero con un casco blanco extiende las manos y le entrega la niña a un soldado que la recibe como si fuera de cristal, como si estuviera a punto de romperse, con toda la delicadeza de la que es capaz, con toda la ternura que tiene escondida en el alma. La niña viene de un infierno de soledad, de miedo, de oscuridad, de frío y hambre. Trae la melena blanca de la ceniza del averno. La niña ha vivido en las tinieblas más despiadadas hasta que oyó la voz de su padre. Su padre no se ha cansado de hablarle, de hacerle bromas, de contarle largas historias, de repasar con ella el nombre de sus amigas. El padre no ha parado de hablarle mientras los bomberos se apuraban para poder sacarla, mientras sonaban los picos, mientras se escuchan las maquinas levantando piedras. El padre no ha parado de hablarle. Y sus palabras han sido luz, compañía y alimento durante las largas horas de encierro. Hasta hace unos minutos la niña no ha podido respirar aire limpio, calentarse, comer algo caliente. Pero ha tenido las palabras de su padre. Palabras como piquetas, palabras como mantas, palabras como agua frescas. Palabras de compañía.