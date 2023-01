La foto: “Misteriosamente, la alegría y la tristeza de Leonora y de su hermana parecen llevar nuestro nombre”

La foto que me ha llamado la atención es de Ilse Bing. Día de verano retratado en blanco y negro. Día de verano en un país fresco. Un camino de tierra entre la pared de un jardín y unas parras muy altas. La vides crecidas son árboles que sirven de linde. Separan la senda de un prado. Las hojas forman una sombrilla delicada. La luz tiene la inocencia y el brillo de una mañana de junio. Dibuja sombras alegres. Y huele a hierba joven y bien regada. Por el camino, bajo las hojas de parra, caminan dos niñas. Dos hermanas, con la misma melenita corta, con los mismos zapatos de señorita discreta y elegante, con la misma mochila a las espaldas, con el mismo vestido de algodón. El de la pequeña más corto, por encima de las rodillas, el de la mayor por debajo. La más crecida se llama Leonora y lleva la cabeza ligeramente inclinada hacia la benjamina de la casa. Le quiere hacer ver que no tiene nada que temer, que ella vela por todo. Leonora ya no camina bajo las parras, apenas consigue levantarse de la cama y llegar a la salita. Apenas consigue levantarse del sillón y llegar al dormitorio. Leonora y la benjamina miran ahora la foto, aquel instante que vuelve a la memoria de las dos hermanas lleno de olores, sensaciones, pensamientos que nosotros no conocemos. La memoria de dos hermanas de las muchas hermanas que hay en el mundo. Y si escucháramos como las dos rescatan el instante que parece ya lejano, si escucháramos sus esfuerzos por recordar nos sorprenderíamos. Nuestra senda de verano no se parecía a la de Leonora y su hermana, nosotros no caminábamos baja parras crecidas. Pero misteriosamente, la alegría y la tristeza de Leonora y de su hermana parecen llevar nuestro nombre.