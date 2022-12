La Foto: "Los trazos de una esperanza que se resiste a morir, de una vida que quiere más vida"

En la foto que hoy me ha llamado la atención hay que fijarse mucho. Es una foto muy oscura con algunos fogonazos de luz. Después de unos segundos de atención -que tesoros no traerá la atención¡-, cuando ya se ha acostumbrado el ojo, empiezan a distinguirse figuras y se comprende la escena. Los fogonazos vienen de pequeñas candelas eléctricas que no iluminan toda la estancia, solo algunos caballetes. Deben ser linternas alimentadas con pilas. De la oscuridad surgen cuatro mujeres que están estrenando su juventud. Utilizan pinceles finos y pequeñas paletas de acuarelas con el rosa de las buganvillas, el azul de unos ojos cautivadores, el verde de una cuerda de olivos y el rojo de los padres que combaten. Se ha quedado el pueblo sin corriente y todo huele a queroseno y se oye desde muy temprano el ronquido exasperante del generador. Las chicas perfilan con los pelos de colores un búho, una marina y un campo de algodón. Aplicadas, concentradas, nunca se habían imaginado que eran así. Nunca se habían imaginado el miedo, el ruido, los funerales, la continua zozobra. Pero, sobre todo, nunca habían pensado que llevaban dentro lo que en los últimos diez meses ha salido a la luz. Antes de que empezara la guerra creían conocerse: perezosas, aplicadas, enamoradas, ilusionadas, religiosas, descreídas. Pero el miedo, el ruido, los funerales, la continua zozobra han dibujado un retrato inesperado de sí mismas. Los trazos de una esperanza que se resiste a morir, de una vida que quiere más vida.