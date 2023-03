La foto: “ El incendio es divertimiento, descanso en lo serio, escenario para agarrarse”

La foto que me ha llamado hoy la atención me llega de Hong Kong. Es noche cerrada en una calle de esa tierra china que un día fue libre. La calle tiene edificios altos, alguno moderno, de acero y vidrio. Otros más clásicos, imitando el estilo colonial. Están iluminadas algunas ventanas que son vanos blancos en medio de lo oscuro. Está iluminado el cielo por la antorcha grande de un incendio sobre la cabeza de un rascacielos. El fuego, amarillo, naranja y rojo alimenta una nube negra. Y las llamas y el cerco gaseoso que las rodea forman una Vía Lactea pequeñita. Suenan las sirenas, los bomberos bajan por la barra de metal. Los bomberos siempre están en el piso de arriba. Los bomberos extienden las mangueras. En primer plano de la foto, en la calle cercana al fuego, de espaldas, unos novios se acarician mientras la quema se extiende. El edificio y la ciudad arden como un barco apestado, como un barco que va a acabar en la profundidad oscura del mar y los novios no achican, no corren, no socorren, no tienen urgencia alguna, no ven el peligro, no buscan remedio. No ven el mal, no ven que el edificio y la ciudad se desmoronan, no ven que se vienen al suelo. El incendio es divertimiento, descanso en lo serio, escenario para agarrarse. Y los novios, la pareja, no tiene la culpa de su descuido. No son perezosos. En su descargo hay que decir que que no distinguen. No tienen ciencia para entender lo que ven, no consienten con mal alguno. Son irreprochables, literalmente irreprochables, no pueden vencer su inconsciencia.