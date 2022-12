La Foto: "No lo hicieron solo por dinero, solo por la gloria, lo hicieron por curiosidad"

La foto que me ha llamado la atención llega de Brasil. Rita, que tiene 80 años y es muy coqueta viste una camiseta muy colorida, plagada de ramphastos y tucanes caribeños con los picos muy grandes. Rita, con una melenita cana, apoya sus manos martirizadas por la artritis en un muro bajo pintado de azul. Rita fisga, con cien ojos y otras tantas orejas, huronea qué pasa al otro lado de la pared, en casa de sus vecinos. Rita hace muchas diligencias por ver si se entera. En la casa de los de enfrente no parece que haya mucho misterio. Una gran antena parabólica, un tendedero de hormigón oscurecido por la humedad, una terraza con un techo de uralita, una mesa destartalada, nada que parezca interesante. Pero Rita mira y remira, atenta, apasionada, como si le fuera la vida en saciar su curiosidad. Rita se levanta con dificultad de un sillón vencido que tiene en la salita, para lavarse debe recoger fuerzas que no encuentra, casi no sale a la calle, salvo para agenciarse algo con lo que entretener las tripas. Pero para dar satisfacción a su afán por enterarse de lo que sucede nunca tiene las energías menguadas. Dirán de Rita que es una cotilla, una entrometida, una intrusa, una indiscreta. Y puede ser. Hubo héroes que navegaron hasta las indias, marineros valientes que llegaron a la patagonia, mineros que excavaron en cuevas antiguas, exploradores de desiertos helados, de campos de cerezos, locos empeñados en alzarse hasta luna. Y no lo hicieron solo por dinero, solo por la gloria, solo por las mujeres o por los hombres, lo hicieron por curiosidad. Hubo curiosos que aprendieron lenguas, que descifraron lo indescifrable, que escucharon la música de las estrellas. Todos eran como Rita, curiosos como Rita.