La foto: "Girasoles cabizbajos y tristes" en Ucrania

La foto que me ha llamado la atención llega de Ucrania. Cielo blanco de nubes, campo blanco de nieve. Girasoles cabizbajos y tristes. Cielo blanco de nubes. Solo en una esquina se ve el azul de un cielo encapotado como una cúpula rococó. Campo blanco de nieve. La tierra cubierta por un manto esponjoso que no conoce la pisada del hombre. Nieve virgen, nieve que recoge la sombra afligida y desconsolada de un ejercito de gyrasoles. Gyrasoles con y griega que ya no saben, no pueden levantarse con la primera luz del alba, que no saben ni pueden rezar el ángelus, que no saben ni pueden descansar con el ocaso. Los mirasoles no levantan cabeza, el cuello muy estirado y los ojos clavados en el suelo delatan su abatimiento, su tristeza, la congoja de su voluntad. Los mirasoles están tristes porque su deseo de ser útiles se ha visto contrariado. Pesarosos, afligidos y atormentados cada uno de ellos quiere confundirse con el pelotón bien formado, con el batallón uniformado que se pierde en el horizonte. Los mirasoles, como animales sin nombre, como criaturas a las que nadie ha bautizado esperan algún vientecico que les saque del anonimato. Gyrasoles fijos, quietos. Sin candela en la cara, sin pipas que puedan comerse las manolas en tardes de paseo.