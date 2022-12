La Foto: El fuego acaba con la mala sangre

La foto que me ha llamado hoy la atención llega de un mercado en la India. Navidades sin frío. La feria está montada junto a unas casas bajas, teñidas de un añil de lavanda, los colores, siempre los colores indios llenos de alegría y de misterio. Una mano de mujeres con sharis rojos, rosas, estampados ofrecen su mercancía a las clientas. La señora vestida de un colorao oscuro ya ha encontrado lo que buscaba. Levanta un brazo, en el que culebrea una pulsera y sostiene una gran palangana de plástico que lleva en la cabeza. También el barreño del color de la sangre. Dentro un gran pez, que debe pasar de los cinco kilos, con la boca muy abierta por la agonía sin aire y el lomo de una plata criada en el fondo del mar. A la bestia se le han quedado los ojos abiertos y la mirada sigue siendo violenta y las fauces tan separadas parecen seguir echando al aire palabras feas, maldiciones, imprecaciones. El demonio marino que ahora es mercancía era bien conocido entre los pescadores de la zona. Rompía redes con sus grandes dientes, asustaba a los bancos de pesca que no volvían, había sembrado de pánico las playas donde las gentes no se atrevían ni a meter los pies. Un niño con mucho engaño y paciencia lo atrajo con su voz dulce que interpretaba viejos cantos. Y el animal, que algún fondo de nostalgia debía tener en las entrañas no pudo resistirse a las coplillas del infante. Y cuando el demonio acuático se acercó por curiosidad a conocer quien sonaba de un modo tan hermoso, se encontró con un arpón certero. Ya están listas las brasas para que el que tanto miedo sembró sea festín para todo el barrio. El fuego acaba con la mala sangre.