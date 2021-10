La foto: "Está de rodillas, sentada sobre sus propias piernas"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Es una foto de Bruce Gilden, un estadounidense que se ha dedicado a hacer retratos en las calles de Tokyo. En este caso la retratada es una señora con el pelo muy negro que almuerza en un parque de la capital de Japón. De fondo el tronco de varios árboles y vecinos de la urbe que están sentados entre las raíces y un suelo sin hierba. La señora del pelo muy negro viste un traje tardicional, quizás un kimono. Tiene grandes bolsas bajos unos ojos muy grandes que expresan tensión, quizás angustia. Los labios cerrados y apretados, solo los abre durante una fracción de segundo para moder un breve bocado. Enseguida recupera el gesto circunspecto. Entre sus dedos algo regordetes sostiene un trozo de pollo, quizá sea un langostino en tempura o calabacín rebozado. No se distingue. La señora del pelo negro emplea la mínima superficie de sus dedos para sostener su comida. Está de rodillas, sentada sobre sus propias piernas, con la espalda muy estirada. Sobre su traje tradicional ha extendido una gran servilleta estampada. Y en suelo reposa una lata de refresco y un puñado de habas de edamame, habas de soja. Nada queda fuera del control de la señora de pelo negro que sabe mantener una compostura envidiable mientras come con elegancia y distinción como si ocupara la sala de un palacio imperial y no un arenoso parque. La foto es el retrato de la compostura. Y tenemos la seguridad de que la señora de pelo muy negro mantendrá esa compostura ante las desgracias, ante los imprevistos incómodos, ante los reveses del destino, ante la enfermedad y la muerte, ante el opaco sucederse de los días. Otros no somos así, otros no conseguimos ser gente contenida y ordenada y nos retorcemos y extendemos la mano como mendigos polvorientos, y gritamos y dejamos nuestras heridas a la vista de todos esperando que alguien se detenga al borde del camino.