Foto del día:"Excavan estos jóvenes y excavamos todos para escapar de los barrotes del presente"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Retrata la instantánea a un grupo de jóvenes muy atareados en una fosa que les llega al pecho. Uno de ellos, con una coleta, rebusca en el fondo. A su lado tiene una espuerta de plástico negro, una paleta, un pico y un cepillo. Sus compañeros usan las mismas herramientas. Otro de los retratados ahonda un agüero con primor, la de más allá, una chica con un sombrero de paja y los pantalones manchados de tierra recoge y examina piedrecitas. Todos se encorvan sobre una especie de pozos que hay en el fondo del foso. Buscan estos chicos los tesoros de unos señores íberos que vivieron en Alarcos, Ciudad Real, y que estuvieron en medio de una Gran Guerra de hace mucho tiempo, de hace más de 2.200 años. Han encontrado armas y ajuares. Son jóvenes que buscan en pozos el pasado. Profundo es el pozo del tiempo. Estos jóvenes que excavan están muy atentos a sus labores de rescate de gentes que hablaban otra lengua, pero que contaban historias muy parecidas a las nuestras, historias de heróes que vuelven a casa después de muchos años, de mujeres secuestradas, de oraciones y súplicas, de naufragios y de grandes personajes que suplicaban auxilio y piedad, gentes que vivieron sin luz eléctrica, sin hospitales y sin relojes, que hacían sus armas de hierro, que iban y venían al molino pero que bebían vino y comían pan de trigo, gentes muy lejanas en muchas cosas y cercanas como un vecino en muchas otras, en las más importantes. Excavan los jóvenes con ahínco e imaginan con facilidad la belleza buscada por las mujeres que lucían collares y gargantillas, recrean sin esfuerzo el miedo, el orgullo, la lealtad, la compasión hacia el vencido -por qué no- de los que fueron dueños de las lanzas que encuentran. Profundo es el pozo del pasado. El tiempo es misterioso, es difícil imaginar la sucesión de instantes que nos alejan de los señores íberos, de los señores neardenthales, el tiempo que es misterioso nos aleja y nos acerca. Quisiéramos salir de esta cárcel de instantes que se fueron y sabemos que no es posible. Excavan estos jóvenes y excavamos todos para escapar de los barrotes del presente y presentimos que los señores y las señoras del pasado son muy parecidos, y muy distintos, a nosotros.