Foto del día:"Buscamos, con mochilas más grandes, debajo de todos los escombros que suceda algo"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el ABC. En esa instantánea un tren avanza en un paisaje verdísimo, paisaje de hierba alta, de cañas, de árboles con mucha fuerza, de palmeras, de tierra fértil y alegre que no escatima con la vida, de tierra generosa. El tren es de mercancías y esta retratado desde el aire. Hay vagones abiertos y vacíos, otros cubiertos, y en unos y en otros se distribuyen polizones muy ligeros de equipaje. Son todos hombres, la mayoría jóvenes, con una mochilita a la espalda, una mochilita donde cabe una muda, y poco más, seguro que también en la mochilita está la foto de la madre, de la esposa, o de la novia que se quedó en casa. Una mochilita por todo equipaje para iniciar una nueva vida, para entrar en un país del que no conocerán la lengua, para encontrar un trabajo de sol a sol, para ser extranjeros siempre. Miramos la foto con atención, con un sentimiento quizás de compasión, quizás de solidaridad, con un dolor que se esfuma fácilmente, qué le vamos a hacer, nos distraemos, siempre nos distraemos, ¿Acaso se nos puede reprochar algo? Cada uno tiene lo suyo, pensamos. También nosotros estamos de viaje, un merecido viaje, un merecido descanso, como se dice, y se dice con propiedad, se dice con justicia: un merecido viaje, un merecido descanso. Aunque el nuestro es otro viaje, pensamos, porque nosotros hemos cerrado la casa con llave y cuando volvamos, la casa seguirá en su sitio, quizás las plantas algo mustias porque el vecino no las sabe regar bien, pero todo seguirá en su lugar y nuestro tren tiene billete de vuelta, y cada cosa estará en su sitio dentro de unos días, el jefe, la linea de autobús, creemos que nuestro viaje es diferente. Pero no es verdad, si hemos comprado el billete, si le hemos puesto gasolina al coche es porque también buscamos, bajo todos los escombros, otra patria, la misma patria pero que sea diferente. Buscamos, con mochilas más grandes, debajo de todos los escombros que suceda algo, buscamos un rostro, un imprevisto que de comienzo a algo diferente, en la misma casa, en la misma linea de autobús. Algo diferente para cuando volvamos.