Foto del día: "Y entonces apareció la puerta de salida del laberinto"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario ABC. Es una foto en blanco y negro con cinco mujeres vestidas de blanco. Cinco retratos. El primer rostro, algo desenfocado es el de la mayor, mira, como todas hacia adelante. Los caras que se ven mejor son las de dos más jóvenes. Una con los pómulos muy altos, los labios grandes, los ojos parecen contener una emoción profunda, el pelo recogido en un moño. La que está en el centro es la más bajita, está embarazada, tiene la cara redonda, el gesto confiado, los ojos le ríen. Son mujeres que no tienen una vida fácil. Se dedican a vender en las calles del Salvador. Todas tienen la belleza de un piel, unos gestos y un alma francas. Todas sufrieron los golpes de un mal pariente, o la mayor afrenta de hombres que les robaron a la fuerza lo que suele se puede entregar libérimamente, todas ellas, todavía niñas, todavía jóvenes, sufrieron el dolor, la violencia que sufren las inocentes. Y todas ellas que desde pequeñas vieron que les levantaban la mano, levantaban ellas también la mano y se convertían en malos parientes, madres pegadoras, madres irritadas, madres de zurra. Las pobres niñas, las pobres jóvenes se quedaron encerradas en ese terrible laberinto del mal sufrido y del mal hecho, una espiral sucia de la que no se sale solo con buenos propositos. Hasta que...hasta que a alguien se les ocurrió invirtarlas a hace teatro. Y se estiraron los moños, lavaron sus camisas blancas, se aprendieron sus papeles y se subieron a a las tablas. Siguen vendiendo por las calles del Salvador pero ahora tienen una compañía de teatro que se llama La Chacada y su obra se titula 'Si vos no hubieras nacido'. Y entonces apareció la puerta de salida del laberinto, el final de la espiral, será porque por primera hubo un público que las miró no como un objeto que poseer sino alguien que admirar, será porque los aplausos les enseñaron a quererse, será porque repitieran mucho el título si vos no hubieras nacido, serán porque ahora hay abrazos y porque alguien las mira a la cara, sera por todo eso, las mujeres de la Chacada ya no levantan la mano. Las mujeres de la foto miran al público que con sus ojos los saco del laberinto.