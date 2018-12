Foto del día: 'Vivir solo con los pensamientos es como estar condenado'

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. En la imagen un hombre solo tira de un gran trineo. El hombre avanza sobre una nieve impoluta frente a un cielo blanco, espectral, con un sol que no se deja ver pero que lo llena todo con sus rayos. El hombre camina algo encorvado. Se llama O Brady y es un héroe moderno, un Robinson de los hielos, el protagonista de una gran hazaña. O Brady ha recorrido 1.500 kilometros en solitario, ha empleado casi dos meses en cruzar la Antartida. Realmente es un portento vivir casi dos meses solo, cuando la mujer, los amigos y los que te pueden ayudar son solo voces que llegan a través de un teléfono satélite. Es un portento haber convivido durante dos meses solo con los propios pensamientos, con los propios límites, con los propios sentimientos, cargando con un gran trineo a cuestas. Estaba el cielo, claro, estaba las estrellas claro, estaba la nieve, sus casi infinitos tonos, y a la mejor, las cosas, las cosas le hacían compañía a O Brady. Seguro que las cosas le hacían compañían porque vivir solo con los pensamientos es como estar condenado. Y aún así, aunque las cosas le hicieron compañía, que triste se antoja este héroe contemporaneo. Porque la soledad tiene poco de heroico, las soledades valen para hacer más fuertes las compañías y las ausencias solo sirven para hacer más fuerte la presencias. Esto de no necesitar a nadie no puede ser bueno. Y luego lo de tirar del trineo, autosuficiencia, tú te lo guisas y tú te lo comes. Que tristeza. Cuando uno tira solo de su trineo, el trineo siempre acaba sobrecargado, sobregcargado sobre todo de lo que sabe uno que ha hecho bien, de las viejas heridas que uno lleva encima. Solo no camina uno nunca ligero, solo todo lo malo y lo feo crece, la ligereza únicamente llega cuando uno está bien acompañado, cuando no lleva uno la casa a cuestas, cuando la casa te está esperando, con las puertas abiertas, con la luz encendida, para aligerarte de tus pensamientos, de tus propósitos, también de los alcanzados.