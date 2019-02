Foto del día: 'Uno siempre suspira por la raya del horizonte'

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Parece un montaje de bonita que es. Pero no hay más montaje que el del doña Catalina en sus esplendor. Es un retrato muy especial de la noche de la Ciudad Condal. Dos protagonistas sobre un cielo sin estrellas. De un lado, de fondo, una luna inmensa, naranja. La luna vino anoche a Barcelona, en un aire conmovido, la luna enseñó al almirante sus entrañas encendidas, toda ella hecha un ascua quiso detenerse detrás del señor Colón. Era la luna más cercana a la tierra en muchos años, que el fenómeno no se va a repetir así que pase más de un lustro.

La luna de ascua se ha venido a parar detrás del señor Colón que tiene el dedo muy extendido, el cuello y la cabeza muy erguidos, la vista fija en el horizonte, siempre hay que ir más allá, mi almirante.

La luna de febrero, la luna gigante, la luna de ascuas, le ha servido al señor Colón para explicarse. Porque el señor Colón siempre está en su columna, muy calladito, sin que casi nadie se fije en él salvo para denunciarle como un imperalista. Pero lo que el señor Colón en su columna quiere explicar es el tizón que llevaba dentro. Que no era por el dinero, que no era por la gloria, que sí que el dinero y la gloria son importantes, que era porque llevaba un ascua dentro, un ascua como la luz de la luna, gigante, un ascua que no le daba sosiego, que la curiosidad y el deseo de ir más allá siempre es así, que no hay modo de conformarse con las cosas de siempre, que no hay gloria que no le acabe cansando a uno, que está uno condenado a buscar la tierra incógnita que está fuera pero que la lleva uno también dentro, que uno siempre suspira por la raya del horizonte. La luna le sirve al señor Colón para explicarse. Y escuchando al señor Colón en la foto lo entiende uno, vaya que si lo entiende, lo entiende porque a uno le pasa lo mismo, ¿a dónde apunta el dedo del señor Colón? ¿dónde están las Indias, dónde está América?