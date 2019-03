Foto del día: "Uno no puede estar sin conversaciones bajos los soportales"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención hoy no la publica ningún diario nacional ni ese gran periódico, histórica cabecera que es el Norte de Castilla, que hoy me he leído de cabo a rabo. La foto que comento la tengo en mi móvil, la he hecho en la Plaza Mayor de Valladolid. Primero he visitado la Iglesia de San Benito Real, piedra blanca, convertida en silencio y en un himno de gloria recio, varonil. Y luego he callejeado hasta hacer mi foto a tres vallisoletanos, bien abrigados que tomaban su café muy oscuro, muy hablado, al sol frío de finales de marzo, en la Plaza Mayor, muy antigua, muy grande y muy abierta por la que corre el viento libre y limpio de una tierra de campos. En la Plaza de Valladolid, que fue corte y capital de imperio, caben muchos, caben todos, los de una Castilla que cada vez se hizo más ancha, que se hizo casa de muchos en las Américas. Hasta diez calles y callejones desembocan en este espacio. En un rinconcito de ese foro, en el que se ya se discutió mucho y bien sobre la dignidad de los indios, los tres vallisoletanos de mi foto han quedado retratados con un fondo de fachadas rojas, de tejas coloradas, de galerías de cristales y de antepechos que buscan el sol, de largos soportales con sobrias columnas de piedra, soportales en los que la conversación se hace más queda, más íntima, soportales de confidencias, soportales en los que uno tiene cierto abrigo para sincerarse. Las columnas de estos soportales quieren todas ser la columna en la que fue flagelado el Ecce Homo que procesiona dentro de unos días.

Los tres protagonistas de la foto conversan, miran y son mirados. Que a la plaza se viene a eso, a hablar, a que le vean a uno y a ser visto, a la que le vean con otros. Hace unos siglos vino un incendio terrible y las llamas quemaron este foro en el que es más fácil vivir con los otros, y apenas se apagaron los humos de la devastación, Valladolid comenzó a reconstruir su plaza. Porque uno no puede estar sin pasear la vida con otros, sin que la mirada de los otros le deletre sin conversaciones bajos los soportales. Ahora hay muchas devastaciones, muchos incendios y por eso necesitamos muchas plazas reconstruidas, plazas grandes, anchas donde corran los vientos, que nos den muchos aires como los de la Plaza de Valladolid que los jardines cerrados acaban siendo muy aburridos y claustrofóbicos.