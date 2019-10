Foto del día: " Todas las mujeres tienen velo".

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. Es la imagen de cuatro mujeres desmembradas por el dolor. Si no fuera la imagen de una agencia de noticias diría que es el fragmento de un cuadro realista de la Pasión. Todas las mujeres tienen velo. Esta pasión también sucede en Oriente Próximo. En el centro la Dolorosa, de rodillas, rota por dentro, la cara realzada por el óvalo del pañuelo, los ojos cerrados, la boca semiabierta, en la desesperación de haber perdido lo más querido, los brazos rendidos, el llanto congelado. Otras dos mujeres la sujetan cogiéndola desde arriba para que no se caíga definitivamente en el pozo de la muerte, de la nada, en ese pozo en el que quiere sucumbir para no volver a sentir más esa grieta que convierte cada instante en un suplicio. Porque es mejor morir también antes que aceptar que no se volverá a oir la voz del hombre amado, que una se va a quedar como sus ropas y sus zapatos, y sus cosas, huérfanas para siempre de su dueño. Las dos mujeres que sujetan a la Dolorosa tienen las manos manchadas de haber escarbado en la tierra, son manos con anillos. Las dos mujeres son mujeres fuertes, con fuerza en los brazos y con fuerza en el alma, cargan con el peso del dolor ajeno, ellas seguramente ya hace tiempo que se quedaron sin hombre, son algo mayores, tienen la experiencia de haber vivido con el dolor de la ausencia, la experiencia que no cabe en palabras, la experiencia que hace de la memoria un punzón que siempre arde. La cuarta es la más joven tiene la frente de la devastación, los ojos perdidos en un abismo de desolación, mira y no ve, esta lejísimos todavía de las lágrimas que alivian la pena. Hay algo sobrecogedor en su rostro, es el rostro de la agonía. No puedo uno mirar esta foto más de dos minutos sin que un golpe de llanto se le venga a la garganta, sin sentir como hermanas a las cuatro mujeres, sin desear ponerse en camino para abrazarlas, sin darse uno cuenta de la estúpida y cómplice distracción en la que vive sin tener de algún modo presente el dolor del mundo, sin desear la victoria de la vida.

'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo y Sinacio; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.