Foto del día: "El tiempo es el gran examinador"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Los protagonistas están de espaldas. El aula tiene escalones, y sobre los escalones hay unos bancos corridos, unos bancos de madera gastados. Los protagonistas están de espaldas, mirando a la pizarra. Sobre la mesa del primero hay un folio, un reloj y un bolígrafo. La de la cuarta fila y la de segunda tienen además una botella de agua. Junto a la tarima descansan, en el suelo, los abrigos. Amontonados, despersonalizados. Los protagonistas de la foto van a examinarse. No se les ve la cara, pero por las calvas y los peinados se sabe que no son jóvenes. Y se sabe que están tensos, nerviosos. La de la segunda fila se toca el pelo con ansiedad. Ninguno habla, escuchan instrucciones. Ha llegado el momento de la verdad. El momento de dejar sobre el papel las muchas horas de estudio, los muchos días empleados en comprender, aprender, recordar. Hay algunos que dejan de examinarse pronto, hay otros que siguen examinándose casi toda la vida. Y no es fácil examinarse. Porque tiende uno a pensar que la nota, la buena nota o la mala nota no es la nota de lo que sabes sino de lo que eres. Ese es el error. Que confundimos la nota con el nombre, con lo que es uno. Cuando se acaban los exámenes, empieza el examen de verdad. El tiempo es el gran examinador. El tiempo suspende muchas cosas, el tiempo pone en claro no lo que uno sabe o deja de saber, el tiempo, que es un examinador muy exigente, sienta en el banco a la vida pensada, a la vida ideada, a la vida adornada y las suspende a todas. Lo hace despacio, casi no te das cuentas. El tiempo suspende mucho, el tiempo, después de su severo examen, borra las huellas de la vida pensada, de la vida ideada, de la vida adornada. Y solo aprueba la vida vida. No le pensada, ni la ideada, solo la vida vida aprueba. Y lo mejor es que no está uno resentido, no, está francamente agradecido a ese examinador exigente que le deja a uno solo con la vida vida.