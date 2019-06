Foto del día: "Terminará el viejo su labor y se quedará esperando, porque el tiempo aquí lo es casi todo"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País.Es la imagen de un lago tranquilo, con el espejo del agua muy manso, no es ya río que riyendo vaya, tampoco es mar que busque descansar corriente arriba. Esta tranquila el agua que parece que ya no tiene deseo ni afán alguno, tiene esa quietud que nunca le llega a uno. La imagen es del lago El Estor, en Guatemala. . Al fondo, unas montañas altas y pardas, un trocito de cielo poco azul y algunas nubes pequeñas y tímidas.

En el centro de la instantánea una canoa de cuero, larga y estrecha, en la borda la madera de algún árbol sin pulir. En la proita cuelga una cuerda, un cabo que quizá tenga en el fondo una piedra que sirva de ancla. La chalupa viene de un tiempo lejano, que es muy probable que se hicieran así hace miles de años. En la foto no suenan las caricias tiernas que las olillas le hacen al bote pero es fácil adivinar que suena en este retrato un chop-chop lento, rítmico, una llamada del agua, como todas las llamadas de verdad, discretas. Y en la popa de la antigua embarcación, un pescador, un hombre mayor que lanza una red, sin violencia. Y no se distingue pero es muy posible que todo en el pescador sea viejo: su piel, sus gestos, su manera de echar y recoger la red, todo menos los ojos, que seguramente tienen el color verde del agua verde y no haya en ellos sombra de derrota, a pesar de las muchas horas en las que no se saca ni una triste carpilla. La foto no se puede oler pero se puede uno imaginar el tufo fuerte de las redes, de las entrañas oscuras de los peces que se quedaron enredadas en el nailon y que se han ido pudriendo. Terminará el viejo su labor y se quedará esperando, porque el tiempo aquí lo es casi todo. Y mientras espera oirá la salmodia suave del lago contra la barca, y miraré el viejo las montañas y el espejo cambiará de color, y el sol se irá marchándo y se sorprenderá, sin aspavientos de que haya sol, espejo y montañas y repetirá: montañas, agua y solcomo quien dice un romance de amor. Y se mirará el viejo las manos y dir yo, como quien dice un romance de amor, y se sorprenderá, sin aspavientos pero con una emoción profunda, el viejo, de estar vivo.