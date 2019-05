Foto del día: "Tantas fueron y han sido las heridas que las más recientes han reabierto las viejas"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención hoy la publica El Mundo. En el retrato se ve a una señora con zapatillas rojas y un pañuelo en la cabeza que, sentada y de espaldas, contempla con mucho detenimiento un rocín blanco. El caballo que trota a paso desganado, con mucho ruido de unos cascos que se le han quedado grandes, ocupa el centro de un cuadro del señor Zuloaga que han colgado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

El jamelgo, viejo y desgarbado, es la imagen misma de la ruina. Tiene el penco las patas finísimas que es maravilla que se mantenga en pie. La crin larga y lacia le cae del cuello en una catarata de cansancio y de hastío. Los cuartos traseros no tienen más que pellejo y huesos. Debe desayunarse con aire, almorzar viento y cenar ligero, poca paja, para dormir mejor. Avanza el rucio por el campo, con fondo de esos negros que le gustan tanto al señor Zuloaga que lo hacen todo muy trágico. Y al fondo se ve un valle y detrás de los serrijones pardos, un pueblo sin luz con una plaza de toros que parece una rosca. El jaco lleva encima de la montura un picador que se le asemeja en el gesto de derrota y de falta de ganas. La lanza viene en flor de sangre. Y sangre lleva el pobre caballo en una de las patas, roja fresca, sangre más vieja, añeja ya en la grupa y en las patas delanteras. Y el flaco no sabe si la sangre es de herida suya o de otros. No lo sabe, tantas fueron y han sido las heridas que las más recientes han reabierto las viejas.

La señora que mira el cuadro se queda allí un buen rato, sin saber por que le es tan familiar el cuadro del señor Zuloaga. Luego se levanta y resulta que el rojo de las zapatillas le llega hasta la rodilla. Y le pasa lo mismo a un murciano y a un joven estadounidense que ya va con chanclas y pantalones cortos porque cree que ha llegado el verano. A todos le sale la flor roja, todos heridos, todos flacos.