La foto del día: "Me ha sorprendido ver una pregunta donde solo había ruido de motores, hélices y olas"

La foto que me ha llamado la atención hoy la ha publicado la Vanguardia, y además de llamarme la atención me ha descolocado. Por unos segundos me ha parecido que era un montaje, una ilustración y no una instántanea. He tenido que mirar el titular para salir de dudas. Sobre un verde agitado por ondas, aparece un trazo blanco con la forma de un signo de interrogación. Falta, es verdad, la parte de abajo, pero ya sabemos cómo es el ojo que cierra las imágenes que no están cerradas. En medio de este signo de interrogación aparece un objeto alargado. La imagen no está en las páginas de cultura sino en las de internacional, así que después de la perplejidad inicial he buscado el titular y el titular habla del conflicto con los petroleros en el Golfo Pérsico. No hay pues abstracción que valga. La línea blanca que parece dibujar una pregunta son en realidad seis patrulleras iraníes que dejan una estela en las aguas del Estrecho de Ormuz mientras rodean a un barco de carga, supongo que británico. El conflicto en el Golfo Pérsico es una cosa muy seria. Pero me he quedado sorprendido de ver escrita una pregunta donde solo había ruido de motores, de hélices y de olas rotas, rostros de tensión de los soldados de las dos partes que desde el aire no se ven. He creído ver el mar y el agua haciéndome una pregunta, cuando en realidad, yo como todos, me pregunto poco. Se despierta uno después de una noche de calor, después de haber batallado con unas sábanas torturadas y entra uno en el baño y cuando ve su rostro en el espejo no suele preguntarse por qué su vida sigue ahí, porque sus manos son capaces todavía de aferrar el jabón con el que se lava, se le antoja a uno su retrato pasajero en el espejo tan mecánico, tan habitual, tan obvio como el agua que sale al abrir el grifo o el amanecer rosado que se anuncia. Hoy una foto en el periódico me ha parecido traer una pregunta escrita en el agua, a mi, que como a todos, no suelo hacerme preguntas, especialmente sobre mí mismo, a mí, que me considero tan mecánico, tan habitual, tan obvio como el agua que sale al abrir el grifo