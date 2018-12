Foto del día: "Somos por naturaleza, acreedores"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario ABC. La imagen está tomada en una famosa calle de París con nombre clásico. Al fondo un arco que conmemora algún triunfo. Dicen algunos que París es la ciudad del amor, a mi siempre me ha parecido la ciudad del poder. Y el primer plano de la foto se amontonan vigas de madera, vigas fina y largas depositadas sobre el suelo sin orden. Son los palos de la separación, los palos que han sido necesarios para proteger los escaparates de las manifestaciones del fin de semana. Los limpios y elegantes vidrios con la mas exquisita moda del mundo han tenido que ser separados con palos de los viandantes porque los viandantes que dicen protestar por una causa justa- la subida de los impuestos y el encarecimiento de la vida- se han dedicado al destrozo. Lo piensa uno y le parece que es difícil que una persona educada del siglo XXI, que le cuenta por la noche cuentos a sus hijos y a sus nietos, ande por ahí destrozando los escaparates más pintureros del mundo. Pero lo piensa uno otra vez y bien mirado, a lo mejor no lanza uno la piedra que rompe el cristal, pero la lleva en el bolsillo, la lleva en el alma, es una piedra oscura que le hace uno caminar menos ligero. La piedra al principio es pequeña: se nos instala en el pantalón por el agravio. Estamos agraviados 'porque se nos debe algo y no se nos ha pagado, somos por naturaleza, acreedores. la vida no debía más satisfacciones, que las que tenemos delante son pocas, el trabajo nos debía más retribución, la persona que fue querida, ahora mirada con cansancio, nos debía más felicidad. En torno al canto del primer agravio, de la primera deuda, se van amontonando más sedimentos. Y con tantos sedimentos la piedra aumenta de tamaño y hay que encontrar un vidrio o un chivo expiatorio contra el que lanzarla. Porque la piedra pesa mucho y la posibilidad de estar en deuda no se contempla, nosotros somos, que tontería, acreedores natos.