Foto del día: "El señor don Claudio sabía mirar y ver que bajo la luz del primer día todo está acabado"

Puso esa luz en el cuadro como si se estuviese derramando una miel muy fina que no empalaga, la miel del paraíso, la miel de la primera luz

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario La Razón. Dos jóvenes, un chico y una chica, con un delantal y en mangas de camisa, y guantes blancos, cameros ellos del arte, descuelgan un cuadro de una pared muy azul.

La pintura es del señor Claudio, un artista que se quedaba el hombre impresionado y sin dibujar nada ponía las impresiones en sus pinceladas. Y esta vez el señor Claudio se había fijado en dos almiares, dos de esos montones que se hacen con la mies después de recogerla. Era un atardecer y el señor don Claudio quedó impresionado por esa luz de oro que deja el sol cuando se marcha, antes de que comiencen las noches serenas y llenas de de suspiros y de olor a jazmín, las noches del estío, que ya no hace calor ni frío. Y puso esa luz en el cuadro que es como si se estuviese derramando una miel muy fina que no empalaga, la miel del paraíso, la miel de la primera luz. Y la paja, la mies y los abejarucos y los aguilillos y los verdecillos que vuelan por allí, y todas las cosas, se ven con esa luz como si fuera el primer día de la creación, que están llenas de mucha dignidad, de mucho misterio, de mucho silencio, que se ve y no se ve la mano que las hace, que todo está conforme con esa luz de miel incendiada del final del verano y suspira uno cuando la ve porque es como si se le hiciera a uno más grande el pecho y como sí uno supiera que todo está acabado y que todo está por empezar, que todo esta por amar y que todo es amado, que las fatigas son pequeñas bajo ese sol de estío que muere en su incendio. Que todo arde en paz. Y el señor Claudio vio esa luz y se impresionó y la puso en su cuadro, y la paja se ve con muchas tipos de rojo, y la hierbas con mucho tipo de verde y de amarillo. Porque el señor don Claudio sabía mirar y ver que bajo la luz del primer día todo está acabado y todo está por empezar, todo esta por amar y todo está ya amado