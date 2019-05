Foto del día: "Rubia la alianza hecha con los huesos de una mano que escribe, que todavía quiere decir algo"

Rubia es la alianza de la mano, porque la sombra del tiempo,que a menudo es cruel, no la ha ennegrecido

La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. Es una imagen foto grande de dos manos. El fondo es claro y el retrato está lleno de luz, luz a trazos rosa, a trazos de un verde marino. La mano izquierda sujeta un papel con precisión, con los dedos extendidos, y la mano derecha escribe. El indice aprieta con fuerza un bolígrafo muy finito y muy elegante, el medio, doblado sobre los nudillos acusa el paso del tiempo, que estos dedos cuentan la historia de los años. Manos que fueron pequeñas y estuvieron dentro de otras más grandes, manos que bailaron recogiendo la luna para traérsela a su dueña con un gesto rápido y precioso, manos que cavaron los días, que tocaron palillos con un sí inesperado, que han suplicado mucho y que mandaron poco, que nunca quisieron estar alzadas ni ser amenaza, manos que aprendieron a acariciar cuando no sabían enseñadas por otra piel, manos que aplaudieron y aplaude con gusto, manos que ahora están hinchadas, que a veces son torpes y no dicen bien lo que quieren decir, y balbucean en sus gestos. Manos ahora ya con pequitas de viejo.

En la mano derecha, la que escribe, en el dedo anular, se ve una alianza rubia, una alianza que sigue donde llegó en un día de gran ilusión, de gran libertad. Rubia es la alianza porque la sombra del tiempo, que a menudo es cruel, extrañamente, inmerecidamente, milagrosamente, incomprensiblemente diría yo, que no hay quien lo comprenda, no la ha ennegrecido. Rubia la alianza esta hecha una con los huesos de una mano que escribe, que todavía, incomprensiblemente diría yo, quiere decir algo.