Foto del día: "Que para ver hay que fijarse, hay que querer ver"

La foto que me ha llamado la atención la publica La Razón. Es la imagen de uno de los candidatos de la pre-campaña rural que ha ido a buscar votos a lo que ahora llaman el entorno rural que no es otra cosa que el campo de siempre. El asesor de imagen no ha estado muy acertado porque ha sentado al candidato en un sembrado de cereal, acompañado por una mujer que debe conocer la tierra. Los dos están sentados en sillas de madera, sillas antiguas que seguro que son del casino cercano que están pulidas por las sentadas largas jugadores de dominó y de mus, por los vapores del lícor nacional.

Han plantado las dos sillas de madera en el sembrado que tiene muchos claros porque ha llovido poco, y la tierra es dura y caliza, y en Castilla aunque el invierno no haya sido de mucha helada, el trigo está muchas veces muy ralo. Detrás se ven tres cuerdas de olivas de dos pies, olivos jóvenes y al lado un pino. Y más al fondo unos serrijones con algunos rebullucos que no se distinguen de que son. La luz, la de la primavera, de niña haciéndose mujer.

Allí está el candidato buscando el voto del señor Cayo como si estuviese sentado en un salón de la capital. La paisana le señala algo y el candidato se vuelve para mirar. Quizás le han apuntado a un alcor gris, unos frutales en flor, un regato que debería traer agua y que está seco, un milano lanzándose desde las alturas por un ratoncillo, unos pinos con procesionaria, unas merinas que más que verse se anuncian con el eco de las esquilas llenándolo todo, un huertecillo, un abejar, un loma plateada, un hombre que se inclina hacia la tierra. El candidato que ha venido a por el voto del señor Cayo hace un gesto raro. Mira pero no ve. Que para ver hay que fijarse, que para ver hay que querer ver, que para ver hay que tener el ojo entrenado, que para ver hay que tener necesidad de verdes, de azules, necesidad de ver crecer el mundo y el trigo.