Foto del día: Se puede ver la música de quién sabía en otros tiempos que siempre hay razones para cantar"

La foto que me ha llamado la atención no la publica hoy ningún diario ni nacional ni regional. La foto que me ha llamado la atención la tengo en mi móvil, que la he hecho con la boca abierta retratando a cuatro figuras del artesonado mudéjar de la catedral de Teruel que está a unos metros de aquí, de este salón de plenos. El mudéjar de esta tierra, que se hace grito de colores, azulejo de almas, almena de fiesta y de risa en la Torre de San Martín, el mudéjar de esta tierra tiene la gracia y la frescura de los mestizo, de los artesanos que fueron moros y que abrazaron la religión de la cruz y que se quisieron quedar.

Y este arte mestizo en el artesonado de la catedral viste a damas, caballeros, agricultores, animales de fantasía, todo con ojos almendrados, con figuras esenciales, planas porque la perspectiva la pone quien mira, todo en colores de fiesta, en rojos, azules, verdes y ocres sin sombras.

Y he fotografiado a cuatro de estas figuras que nos vienen de un viaje largo de 700 años, cuatro de ellas, que como las demás son un sumario de vida. La primera es la de un arquero joven, con la saya colorada, las calzas azules, la cara redonda y aquejada parece de una nostalgia. La ballesta la lleva apuntando al suelo, que no parece muy guerrero el retratado, ha salido a cazar sin saña el mozuelo, que no todo puede ser tañer el laúd, que la existencia es lucha. Le acompaña al joven una segunda figura, uno de esos animales imaginarios antiguos con la cabeza de un lobo divertido y por pies las garras de un agila, en la mano una jarrita, ¿un canto a las astucia? Pero no todo es lucha por la vida que junto al lobo la tercera imagen es la de un joven y un viejo enamarados en un árbol con jugosos y generosos frutos, frutos redondos, al alcance de la mano y al lado de los que cosechan con cara de risa los dones de la naturaleza y del destino, la joven de la pandereta, una atractiva joven, que baila y celebra con una mano en la cadera. Se pueden oir la música, la celebración de quién sabía, en unos tiempos más recios que los actuales, que siempre hay razones para cantar. La vida en el artesonado de la catedral de Teruel.