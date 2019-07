Foto del día: "Se puede oír en la foto el sonido de la fábrica"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario ABC en su sección de economía. Se podrá titular “puntada” o “puntadas”. El fondo de la imagen no tiene foco, y por eso mezclan las formas de un taller de costura industrial: se funde el blanco y el gris elegante de los bancos de trabajo. Delante sí se distinguen los rostros de dos mujeres con la cabeza baja, concentradas en su labor. Las dos con gafas. La primera con el pelo de color platino sostiene un trozo de tela bajo una maquina muy sofisticada coronada por dos carretes de hilo, uno amarillo y el otro blanco. Se puede oír en la foto el sonido de la fábrica, el traqueteo que ya no es de el de lanza y del huso

La costurera de la foto es coqueta y se pinta los labios de un rojo que enciende la rutina de alguna pasión y adorna los dedos precisos de anillos, sellos de turquesa para los dedos que le recuerden su nobleza, que le traen la memoria del mar amplio, porque la costurera no quiere quedar enredada en hilvanes de una vida limitada a cumplir el horario, a las estrechas paredes del taller. Se le va cabeza la costurera coqueta a los sueños de mundos desconocidos, se le enredan a veces los pensamientos a la costurera en una telaraña de lamentos y de acusaciones que se hace a sí misma por lo no hecho, por lo no dicho, por lo no querido, por la injusticia sufrida. Pero pensamientos, consideraciones y sueños que van y vienen y que muchas veces le salpican a la costurera los anillos del rocío del lamento se desvanecen ante lo contundente, lo concreto de la puntada. La puntada se sucede cada poco instantes, la puntada cose el pasado y el futuro, los dedos de la costurera obedientes, fijos, concretos, precisos obedecen a la puntada, y la puntada le da a la costurera mares azules de vida real.