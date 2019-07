Foto del día: "Porque del río no se sale, y el río, la vida, decide por nosotros"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy la Vanguardia. Dos hombres están metidos hasta la cintura en agua de río, agua que ya no es no es ni verde ni azul sino terrosa rojo, a base de remover el fondo. Uno de los protagonistas de la instantánea saca del río una bolsa llena de lodo, lleva el torso desnudo y una gorra marrón. Ni el ni su compañero tienen una gota de grasa. Cuerpos de trabajo, cuerpos mal alimentados. El otro hombre, con un sombrero sin alas y una camiseta de tirantes, sostiene en sus manos un cedazo que gira y que forma un remolino. Los dos atentos, tensos, miran fijamente el tesoro que el río quiera devolver. Los dos llevan horas cribando las piedrecitas del lecho, horas a remojo, después de días a remojo, que harían falta años para secar esos huesos y esas carnes. Los dos atentos, digo, por ver si esta es la ocasión, si el golpe de fortuna aparece en esta ocasión, si hay algunas de las piedrecicas que reluce. Los dos protagonistas de la foto son Garimpeiros, los buscadores de oro de Brasil.

Ahora tienen mala fama porque algunos de ellos han asaltado un pueblo indígena. No es bueno que los pobres roben a los pobres. Pero hay algo en estos Garimpeiros, en su necesidad, en su criba obstinada que tiene la virtud de representarnos a todos. Porque metidos en el río está el que tiene mucho y el que tiene poco, en el río se nace y en el río se muere, y el agua que pasa ya ha pasado. Y con el torso desnudo o forrados de neopreno, con un simple cedazo o con un detector digital todos andamos cribando, buscando una piedrecita que reluzca mas que la otra, un tesoro que no hayamos fabricado. Todos somos buscadores de oro, porque del río no se sale, y el río, la vida, decide por nosotros. Hay quien se dice a sí mismo que ya tiene suficiente, que ya ha encontrado suficientes pepitas, que no le merece la pena estar a remojo, que ya se ha hecho suficientemente rico, que en realidad no merece la pena porque nada es nada. Pero luego emperadores, terratenientes, mediopensionistas, enamorados, sastisfechos y necesitados, seguimos removiendo el fondo. Porque no somos nosotros los que decidimos, es el río, es la vida, la que decide por nosotros.