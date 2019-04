Foto del día: "¿Podré yo comprender a estas tres señoras?"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es una imagen de Ana Maria Arévalo, tomada en Caracas. Y tiene por protagonistas a tres mujeres, un ventilador y unas sandalias. Las tres mujeres están al final de un pasillo de paredes sucias, manchas de quien sabe qué, churretones de miseria y de desprecio. Al final del pasillo hay una celda son con dos rejas. Rejas de forja negra con grandes huecos que hacen más dolorosa la libertad de la que no se disfruta. Una de las mujeres, de pie, estira mucho la cara y parece querer sacarla por el hueco de los hierros, las otras dos están sentadas en el suelo, descalzas, hechas un ovillo. Una, muy jovencita, casi una niña, con una guapura fina, alarga el brazo y saca el codo entre los barrotes, la tercera es india, algo mayor y se mira en los ojos fieros de la más joven. Junto a la primera reja, una segunda que deja ver un ventilador, que sin libertad siempre falta el aire. Y fuera de los barrotes dos sandalias de plastico, muy bien ordenadas, sandalias de los pasos que no darán estás mujeres encarceladas . ¿Podré yo comprender a estas tres señoras, yo que voy y vengo, que nunca ordeno mis zapatos, yo que cuando quiero aire abro y cierro ventanas y me abanico con catálogos de agencias de viajes? Yo se del vacío y del cansancio que deja en mi haber ido y venido y no haber estado ni en los sitios ni en las cosas, yo sé del sobresalto en la noche porque todo se ha quedado pequeño, yo cuando digo encierro pienso en la rutina, en una estrechez de la que nadie tiene la culpa, cuando digo celda se me vienen al paladar la mirada corta, las palabras de consuelo no dichas, las justificaciones de lo injustificable, cuando digo prisión provisional se me ocurre esta extraña espera de que suceda algo, de que alguien habrá de forma imprevista la puerta que siempre está cerrada. ¿Será esto lo mismo? Supongo que no.