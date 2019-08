Foto del día: "La obsesión por lo impuro reaparece por todas las esquinas en el mundo moderno"

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica El Mundo. Es un retrato que llega de la India. Un hombre con el pelo rapado y un chalequito sin manga, bajo el que aparece una túnica blanca, lanza a un gran fuego un puñado de arena santa. El fuego que alimenta y cuida el retratado es una gran pira que arde a la orilla del Ganges, río sagrado del hinduismo. Tras la primera fogata, que está muy viva, una segunda reducida ya a un montón de cenizas. El señor Gopal, que es así como se llama el retratado, trabaja en un recinto vallado, mientras lo miran desde lejos un grupo de hombres. El señor Gopal tiene un oficio muy importante que heredó de su padre y su padre, lo heredó también de su padre, y la cadena no se sabe dónde empieza. El oficio de estas gentes desde hace siglos es el de incinerar a los muertos siguiendo rituales muy precisos antes de lanzar sus restos al agua. El señor Gopal es un hombre con una tarea importante, pero el señor Gopal es un apestado, como lo fue su padre, su abuelo, el abuelo de su abuelo. Es un apestado porque ha estado en contacto con los cadáveres y eso lo ha hecho impuro.

El señor Gopal es un paria, como los que limpian letrinas, como los que tratan el cuero, como los que hacen otras labores que manchan. Porque la India está llena de impurezas y hay que ponerse a salvo de ellas para que los dioses no se enfaden. Es impuro comer de un determinado modo, es impura la mujer varios días a la semana. Y habrá quien diga que esto es cosa de civilizaciones antiguas, cuando en realidad la obsesión y el miedo a la impureza es de todas las civilizaciones, antiguas y viejas Las nuevas civilizaciones buscamos también una nueva pureza en los alimentos, evitamos la carne roja, o simplemente la carne, dejamos de comer animales, para nosotros es impuro el cuerpo con demasiado grasa, o el cuerpo que no pasa determinadas horas en un gimnasio, es impuro el cuerpo que no ha hecho determinadas abluciones: la obsesión por lo impuro reaparece por todas las esquinas en el mundo moderno, donde la sensación de estar manchado por una culpa propia o ajena busca muy modernas expiaciones.