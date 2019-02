Foto del día: 'El niño está preso del pozo de la codicia de otros'

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica El País. Es la imagen de un agujero en la tierra, un agujero de unos dos metros de ancho, cavado a mano. En realidad un pozo en una tierra bermeja, colorada, tierra arenisca. El pozo tiene varios escalones. Y en segundo escalón hay un niño de pelo corto, orejas despegadas, piel y ojos muy negros. El niño viste una camisa muy blanca, manchada por el trajín del trabajo, por el arrastrarse en la mina. Junto a él reposa una pequeño pico de mano, herrumbroso y mal encajado en el puño. El niño mira al objetivo con sus grandes ojos negros y en las manos sucias sostiene una piedra. Quizás en esa piedra que araña esté el tesoro del oro buscado con cansancio. El niño tiene los ojos cansados, el gesto de la cara huidizo. El niño conoce su oficio, desciende a las extrañas de la tierra en busca del tesoro y si lo encuentra, si encuentra las pepitas, quién sabe, tendrá dos o tres dólares de salario. El niño tiene padre pero como si no lo tuviera, porque el padre no puede engendrarlo de nuevo, el niño está preso del pozo de la codicia de otros.

Cuando he visto la foto me he acordado de un graffiti que he visto esta semana por donde paseo. El protagonista del graffiti es también un niño pero no está en un pozo sino encima de una montaña, de una montaña de juguetes. El niño del graffti llora encima de mucho oro de juegos, seguramente llora de soledad. Uno víctima de la pobreza del oro, otro víctima de la riqueza del oro. Los dos con padre, pero como si no lo tuvieran. El niño del pozo en Burkina Faso y el niño de los juguetes en Madrid son los huérfanos del oro. Abandonados porque tienen que trabajar cuando tendrían que estar estudiando, abandonados en una montaña de cosas que no los puede engendrar, que no les pueden acariciar. El niño del pozo y el niño de la montaña no conocen la ternura, no conocen qué significa ser engendrado, porque un niño no necesita ser engendrado una vez, necesita ser engendrado todos los días, todas las mañanas, todas las noches. El mercado los ha hecho huérfanos, explotados o hiperabastecidos, pero no concebidos, concebidos y engendrados como un padre y una madre conciben dando la vida una y mil veces. ¿Qué será de estos huérfanos del oro?