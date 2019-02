Foto del día: "Narcisa sueña con liberarse y dejar de ver como único paisaje sus propios ojos"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Razón. En el centro del retrato aparecen unos ojos verdes intensos, muy atentos. Son deliciosas almendras casi perfectas, rodeadas de unas pestañas delicadas y discretas. Las cejas apenas se ven porque se han convertido en un rabillo de humo. Los ojos, las cejas, una oreja pequeña y elegante pertenecen al rostro bello de una joven rubia con el pelo recogido. La belleza eso sí, es la de un rostro severo, demasiado serio, demasiado ensimismado.

El rostro de la joven se refleja en un espejo retrovisor alargado. El paisaje delante y detrás de los ojos de la chica está desenfocado. La protagonista del retrato está fija en sus pupilas verdes. La historia de la foto continúa. La chica sigue mirándose y del gesto duro pasa a un gesto más complaciente, le gusta el verde de sus ojos, le gusta la delicada sombra que les rodea, le gusta su oreja desnuda de cualquier zarzillo, le gusta tanto que se le pasan las horas sin darse cuenta . No mira ni lo que tiene delante en el coche en el que está sentada, ni lo que tiene detrás. ¿Para qué? Le parece menos interesante que ese verde infinito que ve en sus ojos. Mirándose y mirándose, no consigue despegarse del espejo y cuando ya cae la noche se acerca para retocarse un poquito el rimel que le ha movido. Y al acercarse, en un movimiento extrañó, el espejo retrovisor la absorbe. Quizás sea porque el espejo se ha cansado de no poder hacer su trabajo, se ha cansado de no poder reflejar más imagen que la de su dueña. Quizás sea porque la chica se llama Narcisa y porque haya que cumplir con la tradición. Narcisa vive desde entonces encerrada en el espejo retrovisor pero ya ha perdido el gusto por contemplar su bello rostro. Narcisa sueña con liberarse, con salir del encierro, con dejar de ver como único paisaje sus propios ojos y con volver a aquellos tiempos en los que los espejos reflejaban lo que uno iba dejando atrás mientras hacia el camino. Sin camino detrás y delante no hay quien se mire.